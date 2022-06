Calciomercato Lazio, distanza con l'Atalanta per Carnesecchi: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla difesa della Lazio continua a mancare un portiere. Per Marco Carnesecchi, che sembra essere il profilo preferito da staff e società, ballerebbe una distanza di 5 milioni tra Lazio e Atalanta. I biancocelesti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, hanno offerto 10 milioni, Percassi ne chiede 15. Lotito e Tare hanno il sì del giocatore, fanno leva sulla sua disponibilità. In corsa comunque rimane Vicario dell'Empoli, corteggiato anche dalla Fiorentina. Il club toscano lo riscatterà entro il 20 giugno per 10 milioni, può cederlo o tenerselo. Si sono valutati anche Meret e Ospina, mentre ha perso quota Sergio Rico (di proprietà del Psg, ma in presto al Maiorca nell'ultima stagione).

Il mercato della Lazio sembra esser sempre più legato ai destini di Acerbi e Milinkovic e per tempistica all'iscrizione del campionato. Lotito, come anticipato, deve coprire il deficit dell'indicatore di liquidità entro il 22 giugno. Si tratta di una somma che ruota intorno ai 5 milioni di euro. Può farlo vendendo Vavro, Escalante e Muriqi. I primi due possono portare 4 e 2-3 milioni. La cessione del kosovaro sembra, invece, essere più complicata: il Maiorca vorrebbe riscattarlo, ma a meno di 10 milioni, la Lazio ne chiede 11 per evitare una grande minusvalenza. Se non si chiuderanno le cessioni, poi, toccherà a Lotito versare i soldi necessari. Il presidente attende infine anche l'esito del ricorso presentato dalla Lega al Collegio di Garanzia contro il manuale di licenze nazionali 2022/23 approcato dalla Figc in cui è stato introdotto l'indice di liquidità come requisito minimo di ammissione al campionato. Sarà trattato il 9 giugno.

