Calciomercato Lazio, indiscrezione dalla Scozia: proposto Ekuban del Trabzonspor

Novità di mercato per quanto riguarda la Lazio, un'indiscrezione che arriva dalla Scozia. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la Lazio sarebbe in corsa insieme ai Rangers di Glasgow per Caleb Ekuban, punta 26enne del Trabzonspor. 16 gol in 60 presenze in Turchia e con un passato al Leeds di Bielsa, sembra che gli agenti lo abbiano proposto al ds biancoceleste Tare. Ekuban è di origine ghanese ma possiede il passaporto italiano perché è nato a Villafranca, cresciuto calcisticamente nel nord Italia tra Primavera e Lega Pro. Il Trabzonspor lo valuta circa 8 milioni di euro, difficile per ora dire se diventerà un obiettivo concreto della Lazio.

