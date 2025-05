Calciomercato Lazio | Riitorno di fiamma per Fazzini? La possibilità

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il campionato non è ancora terminato, ma le squadre del nostro campionato stanno già pensando a eventuali rinforzi che potrebbero migliorare l'organico. Tra i giocatori che negli ultimi mesi sono stati più accostati alla Lazio c'è Jacopo Fazzini, centrocampista dell'Empoli classe 2003.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non sarebbe da escludere un ritorno di fiamma. La Lazio dovrà sicuramente intervenire sul mercato in maniera impattante, per costruire una squadra che possa competere a livelli sempre più alti. Seguono aggiornamenti, ma la febbre da calciomercato inizia a salire sui termometri della Serie A.

