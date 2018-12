Calciomercato Lazio, sguardo al futuro: André Anderson prenota Auronzo. E spunta un mister X...

La Lazio che verrà. Il rinnovo del ds Tare sta a significare progettazione, lungimiranza e voglia di fare (bene). Sotto questo punto di vista può inserirsi l'operazione che in estate ha visto il diciannovenne brasiliano André Anderson vestire la maglia della Salernitana, non prima senza passare per la Lazio. Prelevato dal Santos per 600mila euro, Anderson è l'ennesimo giovane che viene mandato a Salerno (vero e proprio catino di pressioni) a farsi le ossa. Sotto la guida di mister Colantuono, ha messo insieme solamente due presenze da subentrato e altrettante apparizioni con la Primavera granata. Ma ci sarà modo di mettersi in mostra, la stagione è ancora lunga. La Lazio, da parte sua, ci punta tantissimo: il brasiliano verrà aggregato al gruppo che parteciperà al prossimo ritiro estivo di Auronzo di Cadore. Mister Inzaghi lo valuterà, e di comune accordo con la società si deciderà se tenerlo in rosa oppure mandarlo di nuovo in prestito. Niente va lasciato al caso, il futuro passa anche dalle decisioni prese in passato.

LAZIO, SPUNTA UN MISTER X - Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, se c'è un supereroe che veglia sulla Lazio quello è proprio il ds Tare: 24 su 24 costantemente alla ricerca del nome giusto, del colpo ad effetto da sferrare quando meno ce lo si aspetta. Detto fatto! Se tutto andrà bene, c'è già pronto in canna un colpo top secret che si concretizzerà a giugno. Per adesso non si conosce né il nome né l'aspetto, sappiamo solamente che si tratta di un attaccante esterno di talento. Il ds biancoceleste agisce nell'ombra, per non dare nell'occhio e allarmare così altre società che potrebbero essere di intralcio all'operazione: l'aumento improvviso del prezzo è sempre dietro l'angolo. "Puntare sui giovani, puntare sui giovani" - il diktat della Lazio che verrà.