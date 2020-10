Cruciani: "Cosa meglio del sesso? Una grande partita della Lazio non è replicabile"

Preferisci un rapporto sessuale o una bella partita della Lazio? Nessun dubbio per l'esuberante Giuseppe Cruciani, intervistato da Libero quotidiano, in occasione dell'imminente sbarco in libreria del suo nuovo libro "Nudi - il sesso degli italiani". "Una grande partita della Lazio è qualcosa di non replicabile, la grande trombata la puoi fare il giorno dopo e comunque rimane un' ipotesi. Meglio godere 90 minuti che 20", più chiaro di così.

SERIE A, ANTICIPI E POSTICIPI FINO ALLA 16ESIMA GIORNATA

ITALIA - MOLDAVIA, LE PAROLE DI LAZZARI NEL POST

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB