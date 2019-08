DIRETTA - Calciomercato Lazio, tutte le trattative in tempo reale

AGGIORNAMENTO ORE 15 - Il Napoli ha rimandato l'incontro con Llorente, previsto per la giornata di oggi. La Lazio è sullo sfondo, ma resta ancora aperto uno spiraglio.

AGGIORNAMENTO ORE 13:35 - Manuele Baiocchini, noto operatore di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Ecco le sue parole sul calciomercato della Lazio.

Una decina di giorni ci separano al gong di mercato, proprio alla vigilia della gara di esordio della nuova Serie A. La Lazio si muove freneticamente in entrata e uscita, sono molte le operazioni da provare per chiudere il cerchio. Inzaghi spera sempre di ricevere un'altra punta (Petagna finito in pole nelle preferenze), con il nodo Caicedo però che va sciolto al più presto. Doppia operazione e doppio prestito, invece, le ultime messe a punto da Tare nelle scorse ore: con due visite mediche in programma in Paideia che assicureranno alla Lazio una buona fetta di futuro. In mattinata dovrebbe presentarsi Patryk Dziczek, 21enne polacco del Piast Gliwice: è costato due milioni e sarà il terzo giocatore ad approdare a Salerno in quest'estate dopo Kiyine e Karo. Pronti i test medici anche per Strahinja Pavlovic, difensore del Partizan, classe 2001, considerato uno dei migliori prospetti europei nel suo ruolo. Un'operazione da 5,5 milioni che Tare ha perfezionato anche con l'ausilio di Mateja Kezman. Transiterà in Paideia, per lui pronto un contratto da cinque anni prima del prestito allo stesso Partizan. Tutte da sbloccare le chiavi delle uscite, con Wallace e Durmisi ancora a caccia dell'affondo decisivo delle pretendenti.

