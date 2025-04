Europa League | Lazio, nel mirino la semifinale: i precedenti e da quanto manca

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Circa ventidue anni fa andava in scena il doppio scontro tra Lazio e Porto, valido per le semifinali dell'allora Coppa Uefa. Era il lontano 2003 e i biancocelesti allenati da Roberto Mancini si arresero ai Dragoni portoghesi guidati da Mourinho, risultati poi vincitori della competizione. Ventidue anni, tanto è passato dall'ultima volta che la Lazio ha raggiunta la semifinale di una competizione europea.

In questo lasso di tempo c'è andata vicino in due occasioni, non riuscendo, però, ad andare oltre i quarti di finale. Nel 2012/13 la squadra allenata da Petkovic si arrese ai turchi del Fenerbahce, mentre nel 2017/18, con Inzaghi in panchina, arrivò la folle debacle di Salisburgo, con quattro gol incassati in un quarto d'ora.

Come riferito dal Corriere dello Sport, nella sua storia la Lazio è riuscita a raggiungere le semifinali di una competizione Uefa solo in tre occasioni. Prima del sopra citato doppio scontro con il Porto, gli aquilotti vi arrivarono in Coppa Uefa nel 1998, poi persa in finale con l'Inter, e in Coppa delle Coppe l'anno successivo, vinta nell'ultima atto contro il Maiorca. La qualificazione ora passerà per la fredda Norvegia, dove ad attendere gli uomini di Baroni ci sarà il Bodo/Glimt, avversario tutt'altro che banale. Per chiarimenti chiedere ai cugini della Roma.