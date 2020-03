Hernanes: "La Lazio merita di essere lì, spero vinca lo Scudetto"

Hernanes, tornato a San Paolo dopo le esperienze calcistiche in Italia con la maglia di Lazio, Inter e Juventus, ha rilasciato un'intervista nel corso della quale si è soffermato, in primo luogo, su quanto fatto dalla squadra di Simone Inzaghi in campionato: "Meritano di essere lì e sono contento per tutti i laziali, che sicuramente stanno godendo per questa splendida cavalcata. Vedere i biancocelesti giocare è un divertimento. Spero che possano arrivare a vincere lo Scudetto". Poi, il brasiliano ha ammesso di provare un po' di nostalgia per la città di Roma e, in particolare, per i tifosi. Ogni volta che torna, infatti, è sempre emozionante, e la stessa cosa è accaduta lo scorso gennaio quando ha fatto scalo a Roma per andare a San Paolo. Infine, il centrocampista, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha espresso parole di stima nei confronti di Luis Alberto, Milinkovic e Lucas Leiva. A proposito dell'ex Liverpool ha ammesso: "Mi ha chiamato prima di accettare la Lazio, ci siamo parlati un po'. Visto quanto sta facendo sono contento per lui".

