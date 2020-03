Lazio, allenamenti in streaming per i giocatori delle giovanili

Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio, sta organizzando il lavoro direttamente da Bergamo, dove si è rintanato in casa vista l'emergenza Coronavirus. Lontano da Formello durante questo periodo di quarantena, ha stilato un programma d'allenamento per le selezioni femminili e i baby dall'Under 17 in giù, allo scopo di tenere in forma i ragazzi sia dal punto di vista fisico che psicologico. Si tratta, riporta la rassegna stampa di Radiosei, di cinque sedute collettive a settimana (da un'ora e mezza ciascuna). Il piano, che sarà rimodulato a partire da lunedì, comprende diverse fasi e modalità. Le sessioni saranno "live", nel senso che allenatori e preparatori atletici, collegati in contemporanea, dimostreranno i vari esercizi ai giovani in diretta streaming. Nonostante il calcio giocato si sia fermato, prosegue il lavoro settimanale nella speranza che si possa tornare a breve in campo, anche perché, a parte l'Under 17, tutte le formazioni erano in corsa per i playoff. Prima dello stop, gli obiettivi era alla portata. Da più di un mese il centro sportivo s'è svuotato, i campionati sospesi in attesa di una decisione sulla ripresa, che ad oggi appare ancora lontana. È, tuttavia, necessario tenere alto il morale e la condizione fisica: i responsabili tecnici stanno collaborando in sintonia con continue videoconferenze per discutere sui progetti da sottoporre agli atletici con il passare dei giorni.

