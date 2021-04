Lazio, chance per Hoedt: due mesi dopo può tornare titolare

La Lazio si prepara a scendere in campo domenica nel lunch match dell'Olimpico che la vedrà impegnata contro il Genoa di Ballardini. Mancano sei gare alla fine del campionato e la squadra di Inzaghi, se vuole provare a raggiungere la Champions League, dovrà fare un finale perfetto. Bisogna però fare anche i conti con le assenze e in vista di domenica soprattutto con quella di Francesco Acerbi che sarà squalificato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il tecnico ha 48 ore per decidere chi tra Hoedt e Parolo prenderà il suo posto.

L'olandese sembra essere in vantaggio e potrebbe tornare a giocare una gara da titolare due mesi dopo l'ultima volta. L'ultima risale alla gara contro la Juventus del 6 marzo, poi solo panchina per il difensore. La fiducia è iniziata a venire meno dalla gara di Coppa Italia contro l'Atalanta in cui i suoi errori condizionarono e non poco il match. Adesso per Hoedt può essere il momento giusto per il riscatto.

