Lazio, con l'Inter ballottaggio in difesa: Patric sfida Musacchio

Doveva saltare un turno per squalifica Patric, e così è stato contro il Cagliari. Ora il ballottaggio tra lui e Musacchio per la sfida con l'Inter è apertissimo, con gli altri due posti in difesa già saldamente occupati da Acerbi e Radu. Il nuovo acquisto ha già debuttato in uno spezzone di gara contro l'Atalanta, e giocato 90' minuti contro i sardi domenica. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi è chiamato a una scelta: affidarsi a Patric, interprete più tecnico e già conoscitore dei movimenti e degli schemi della difesa a 3 biancoceleste, o a Musacchio, più difensore puro e marcatore, ma ancora non entrato totalmente nelle rotazioni.

SCELTE - La squadra ieri ha effettuato un allenamento di scarico, e rimarrà un giorno a riposo. Le prove scatteranno solamente tra giovedì e venerdì a Formello, ma la scelta dovrà essere azzeccata: c'è da fronteggiare infatti l'attacco dell'Inter, il migliore della Serie A con ben 51 gol segnati. Si attendono intanto novità dall'infermeria, con il rientro definitivo di Cataldi, che aveva riaccusato un problema con l'Atalanta. Più cautela su Caicedo, tornato in panchina con il Cagliari, ma che non ha risolto del tutto una fastidiosa fascite plantare.

