Lazio, fiducia in Muriqi: avrà un'altra occasione in biancoceleste

Il futuro di Vedat Muriqi sarà ancora alla Lazio. La conferma è arrivata dalle parole del ds Igli Tare ai microfoni di RTV Dukagjini, che ha allontanato le critiche: due infortuni muscolari e il Covid hanno rallentato il suo inderimento e il calciatore ne sta risentendo. Finora ha all'attivo 2 gol, entrambi all'Atalanta (tra Coppa Italia e campionato), e un bilancio parziale non positivo, ma la società continua a credere nell'investimento e vuole difenderlo. In Nazionale il kosovaro continua a segnare e rendere come suo solito, la speranza è che prima o poi si sblocchi anche in biancoceleste.

ALTRA CHANCE - Domenica a Verona Muriqi ha disputato 22' in sostituzione di Caicedo. Contro il Benevento potrebbe avere una nuova occasione considerando la squalifica dell'ecuadoriano. Dal 1' partiranno Immobile e Correa, ma è plausibile una gestione delle forze, considerando che tra 7 e 11 giorni ci saranno gli scontri con Napoli e Milan, decisivi per la rimonta Champions. In questo finale di stagione ogni punto è pesantissimo e, considerando la fase di appannamento di Immobile, qualche gol in più di Muriqi sarebbe utilissimo alla causa. La ricerca riparte dal Benevento.

