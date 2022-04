Lazio, Gilardino: "Immobile non sa esprimersi, Scamacca futuro dell'Italia"

© foto di DIP FABIO DIPIETRO

RASSEGNA STAMPA - Nella vittoria della Lazio per 2-0 sul Sassuolo non è entrato Immobile, rimasto a secco. Ciro si è sbattuto, ha corso su tutto il fronte offensivo, ma sotto porta è apparso appannato e poco lucido, magari per via delle critiche che negli ultimi giorni l'hanno investito dopo il tracollo della Nazionale, come se la colpa fosse tutta sua. Come si legge sulla rassegna di Radiosei, anche l'ex bomber azzurro Gilardino ha commentato il momento no dell'attaccante della Lazio con l'Italia: "Sul futuro centravanti del Milan? Dico Scamacca e Berardi. Sarebbe importante per rialzare la Nazionale, dove Immobile non riesce ad esprimersi come vorrebbe".

