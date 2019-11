Lazio, gli ex suonano la carica. Da Mutarelli a Ledesma: "Champions, si può"

La Lazio conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato e agguanta il terzo posto. Gol e spettacolo, i biancocelesti sembrano aver ritrovato la giusta alchimia per poter nuovamente puntare alla Champions. Un traguardo inseguito da anni ma solamente sfiorato nelle ultime stagioni. Sono di questo pensiero anche gli ex biancocelesti. "La Lazio è partita piano ma ora ha trovato la giusta quadratura", le parole di Cristian Ledesma riportate nella consueta rassegna stampa di Radiosei. A fargli eco il suo ex allenatore Delio Rossi, che ammette di aver visto una squadra ritrovata. La probabile eliminazione in europa non è positiva, ma potrebbe essere fondamentale per preparare meglio le partite di campionato. Non è stupito nemmeno Massimo Mutarelli che spiega: "Rispetto agli anni passati si vince su campi difficili come Firenze e Milano. Chissà che non ci sia qualche piccolo innesto a gennaio". Chiude il cerchio Fernando Orsi, che spiega come il giocare insieme da anni e il conoscersi bene in campo possa fare la differenza nella corsa al quarto posto.

