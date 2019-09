Lazio, hai un nuovo Berisha: il calvario e l'amicizia con Strakosha

Il primo anno italiano di Valon Berisha è stato un vero e proprio calvario. La Lazio ricordava con la maglia del Salisburgo, purtroppo a sue spese, un giocatore diverso da quello visto nella scorsa stagione. Ora spera che il centrocampista abbia messo alle spalle tutti i problemi: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Berisha ha vissuto un annus horribilis a causa di una cisti che non gli permetteva di giocare senza dolore. Come tornava ad allenarsi era costretto a tornare in infermeria, fino a giugno e all'operazione al ginocchio in artroscopia. Poi la riabilitazione a Salisburgo e il ritiro con la Lazio a Marienfeld in cui ha accelerato il recupero.

L'AMICIZIA CON STRAKOSHA - Oltre ai problemi fisici Berisha ha sofferto anche l'ambientamento a Roma. La lontananza della famiglia nei momenti di difficoltà sicuramente ha inciso sul suo stato d'animo. Un guerriero in campo, dal cuore tenero fuori. Proprio in questo scenario però Valon ha scoperto un rapporto d'amicizia speciale con Thomas Strakosha. La famiglia del portiere l'ha fatto sentire a casa, ha dimostrato vicinanza in un periodo particolare. Alla fine in mezzo a un calvario, Berisha ha trovato un amico vero.

