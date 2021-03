Lazio, il punto sugli infortunati: ok Lazzari, out in due

Alcuni dubbi da sciogliere per mister Inzaghi in vista del match di domani contro l'Udinese di Gotti. Purtroppo il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Felipe Caicedo che nel tardo pomeriggio di ieri si è presentato in Paideia per alcuni controlli: l'attaccante in questi mesi ha sofferto di una fastidiosa fascite plantare che non gli ha permesso di allenarsi al meglio e la visita di ieri ha evidenziato un edema al tendine di achille che al 90% lo costringerà a saltare la trasferta. Out anche Fares che ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro nella gara di martedì contro il Bayern Monaco, lo stop non dovrebbe essere più lungo di una settimana.

Buone notizie invece per Lazzari che sempre nel match contro i tedeschi ha lasciato il campo dopo essersi lussato il dito della mano sinistra: ieri il biancoceleste ha svolto tutta la seduta di allenamento. Procede invece al meglio il recupero di Luiz Felipe che nella giornata di ieri ha fatto ritorno a Roma per iniziare la terza fase della riabilitazione. Il brasiliano potrebbe tornare a disposizione contro il Verona nella gara dell'11 aprile.

Udinese - Lazio, Immobile pronto per un altro traguardo. E se segna...

Lazio, contro l'Udinese serve un clean sheet: il dato sulla difesa fa paura

TORNA ALLA HOME