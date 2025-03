Lazio, la difesa fa spavento: i numeri sono tra i peggiori del campionato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sono cinque i gol da aggiungere al conteggio. Cinque gol in una sola partita che non possono essere solamente lo specchio di un crollo fisico e mentale - per quanto sicuramente influente sul risultato -, ma anche di una fase difensiva che anche nell'ultima parte di stagione si conferma da horror. Sono troppi i gol subiti, eccessivi se si considerano anche risultati come quello del Renato Dall'Ara.

DODICESIMA DIFESA D'ITALIA - A riportare il dato ed evidenziare la crisi è l'edizione odierna del Messaggero. In questo campionato la retroguardia di Marco Baroni ha concesso 41 gol. Si tratta del dodicesimo peggior numero del campionato di Serie A, appena superiore a quello del Venezia penultimo in classifica che ne ha subiti nel complesso 42.

UNDICI RETI IN DUE PARTITE - Fin dall'inizio della stagione si parlava di equilibrio. In parte la squadra sembrava averlo ritrovato quando passeggiava serenamente sulle avversarie nel girone d'andata, poi dal 6-0 contro l'Inter quella costanza sembrerebbe esser svanita. Delle 41 reti incassate fino a oggi mette i brividi pensare che un quarto - 11 - sono state subite in sole due partite contro i nerazzurri e contro il Bologna. Due sconfitte umilianti che devono essere motivo di riflessione. Partite che in queste due settimane di sosta non vanno cancellate, ma messe sul tavolino e analizzate su argomento che vanno ben oltre la tattica.