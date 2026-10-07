Lazio, Marusic pronto al rientro: nel mirino Lulic e la fascia destra

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RASSEGNA STAMPA - Adam Marusic lavora per tornare dopo lo stiramento al flessore rimediato alla prima giornata di campionato. Ieri non era ancora in campo alla ripresa degli allenamenti, ma l’obiettivo è provarci nei prossimi giorni: sarà valutato quotidianamente per capire quando potrà tornare a disposizione di Gattuso. Lo farà con uno status ancora più particolare: l’addio di Patric lo ha reso il giocatore in rosa da più tempo. Tra dieci giorni compirà 34 anni e quella in corso è la sua decima stagione consecutiva con la maglia biancoceleste.

Arrivato nell’estate 2017 dall’Ostenda, ha attraversato allenatori, compagni, moduli e cicli tecnici diversi, rimanendo sempre al suo posto. Ha giocato a destra, a sinistra e anche da centrale, ruolo nel quale ha convinto lo stesso Gattuso. Con 356 presenze è il giocatore attualmente in rosa con più apparizioni nella storia recente della Lazio e occupa il sesto posto nella classifica all time. Davanti a lui c’è Lulic, quinto a quota 371: appena 15 presenze di distanza. Una rincorsa che potrà ripartire non appena Marusic tornerà in campo.

Questa volta, però, Adam dovrà anche riconquistarsi il posto. La sua assenza ha infatti permesso a Floriani Mussolini di crescere rapidamente e di guadagnare spazio nelle gerarchie di Gattuso. Il giovane ha sfruttato l’occasione, prendendosi la fascia destra e mettendo in difficoltà il tecnico. Al rientro di Marusic, dunque, spiega il Corriere dello Sport, non ci sarà necessariamente un immediato ribaltone: Gattuso potrà alternarli oppure sfruttare la duttilità del montenegrino in altre zone del campo.