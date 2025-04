Lazio, senza Castellanos l'attacco è in crisi: il gol di una punta manca da settimane

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio continua a far registrare grandi problemi nel reparto offensivo. L'assenza di Castellanos è un malus che ha avuto un'incidenza pesante sull'ultimo mese. Il Taty quest'anno è diventato un elemento imprescindibile nella stagione biancoceleste, non sono per le sue doti in area di rigore - d'altronde non è un bomber vero e proprio - ma più che altro in fase di rifinitura e di apertura degli spazi. I suoi movimenti sono oro colato per centrocampisti ed esterni che ne possono beneficiare, la sua tecnica lo rende spesso anche uomo assist.

CHI E' IL SOSTITUTO DEL TATY? - La sua assenza è avvertita da Baroni, come da tutta la rosa e nella volontà di glissare la domanda in conferenza stampa, dopo il pareggio contro il Torino, si legge comunque la difficoltà nel doversi privare di un elemento così importante: "Inutile che io stia qui a dire l'importanza di Castellanos ma neanche sotto tortura mi metto a piangere perché mi manca il centravanti da due mesi. La squadra è in grado di vincere questa partita ma non si possono buttare via i punti così". Ma cosa significa non avere più una punta da due mesi? Dia e Noslin? Tchaouna riadattato? Domande retoriche. Baroni ha lasciato intendere quello che ormai si dice da mesi. Dia in questa Lazio è un trequartista, non riesce a dare lo stesso contributo che offre Castellanos, soprattutto davanti a squadre che chiudono gli spazi. Noslin, entrato anche bene nella sfida contro i Granata, non ha ancora chiaro quale sarà il suo ruolo all'interno della rosa biancoceleste, dopo esser stato schierato in tutto il reparto offensivo. Su Tchaouna a parlare sono i risultati dell'esperimento pre-sosta.

L'ULTIMO GOL DI UNA PUNTA - Resta in piedi, quindi, il problema attacco. La Lazio senza Castellanos fa una fatica immensa a essere produttiva e a trovare la via del gol e la prova arriva dai numeri. Nelle ultime quattro partite in cui la squadra di Marco Baroni è andata in gol a segnare sono stati due difensori: Romagnoli e Marusic. Prima di loro solo gli esterni avevano gonfiato la rete (Zaccagni, Pedro e Isaksen). E le punte? Dobbiamo tornare a un mese e mezzo fa, a quel 15 febbraio in cui è iniziato il calvario di Castellanos, durante la partita contro il Napoli, quando Boulaye Dia trova il suo ultimo gol, quello del 2-2 definitivo.

