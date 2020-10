Lazio, Strakosha può raggiungere Lovati tra i portieri biancocelesti con più presenze in Serie A

Per 134 volte, Thomas Strakosha ha difeso la porta della Lazio in Serie A. Grande traguardo per un ragazzo di 25 anni che è intenzionato a diventare un caposaldo di questa squadra, magari seguendo le orme di Bob Lovati. Lo storico portiere laziale ha chiuso la carriera in biancoceleste con 135 apparizioni alle spalle, cifra che il giovane albanese raggiungerebbe con la presenza di oggi e lo farebbe arrivare al decimo posto della classifica dei portieri biancocelesti più presenti in campionato, come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei.

ENFANT PRODIGE - L'albanese è pronto ad entrare nella storia della Lazio come il più giovane estremo difensore a toccare quota 135 presenze e se dovesse continuare ad essere il titolare, Strakosha raggiungerebbe entro maggio 2021 il gradino più basso del podio con 170 partite giocate. Sopra di lui rimarrebbero Marchegiani e Peruzzi, divenuto suo mentore negli ultimi anni (Peruzzi è il Club Manager della Lazio e spesso lo consiglia, ndr). Nonostante la giovane età, Strakosha è pronto a riscrivere la storia dei portieri laziali, il destino è nelle sue mani.

