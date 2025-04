Ledesma spiega: "La Lazio è in crescita. Gli infortuni pesano, ma ora..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - "La Lazio non sta tenendo il ritmo di inizio anno, ma con il Torino mi è sembrata già in crescita", esordisce così Cristian Ledesma ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista biancoceleste ha parlato del momento di forma non ottimale della squadra di Baroni, che per lui è dovuto a qualche infortunio di troppo e all'assenza di giocatori importanti. "A marzo-aprile i tanti impegni possono pesare nelle gambe dei giocatori, che arrivano più affaticati fisicamente e mentalmente", ha spiegato.

Contro il Torino, secondo lui, la vittoria è mancata per un episodio, per una lettura sbagliata: "Se la Lazio avesse vinto si sarebbe parlato di una squadra in crescita capace di battere un avversario ostico". Per Ledesma la squadra ha fatto bene, e ora vede delle similitudini con la stagione 2012/13. Anche in quell'anno, spiega l'ex centrocampista, la Lazio aveva fatto un ottimo girone d'andata, salvo poi calare con gli infortuni di Klose e Lulic.

"Questa Lazio non ha la rosa lunga e sta faticando", ha continuato. Ma per lui i ragazzi di Baroni sono consapevoli che fino alla fine c'è un mini-campionato da affrontare e che si possono togliere grandi soddisfazioni in Serie A e in Europa League. "Sono convinto che la Lazio ce la possa fare", ha concluso.