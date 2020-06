Lippi predica calma: "La Lazio ha tutto il tempo per riprendersi, ritroverà l'equilibrio"

Dopo mesi di stop, tutte le squadre del nostro campionato sono scese in campo almeno una volta, trovando delle indubbie difficoltà relative soprattutto alla condizione fisica e alla tenuta nell'arco dei 90'. Marcello Lippi, nel giorno dell'inizio della ventottesima giornata di campionato, ha fatto il punto della situazione sulle prime sfide. L'ex ct della Nazionale ha analizzato anche la Lazio, che al Gewiss Stadium ha pagato lo scotto dell'esordio. Il tecnico, però, predica calma: "Ci poteva stare. Recupererà, fisicamente, in fondo nel primo tempo non sembrava certo alla deriva. Riappropriandosi dell'organizzazione ritroverà l'equilibrio necessario". Poi, parlando delle prime in classifica, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è tornato a soffermarsi sulla squadra guidata da Simone Inzaghi, mostrandosi positivo: "Ha tutto il tempo per riprendersi, l'ho detto, undici partite sono tantissime e c'è anche lo scontro diretto". Sono palesi le difficoltà avute contro l'Atalanta, ma per Lippi la situazione si risolverà presto: "Quando avrà recuperato il suo equilibrio avrà tutte le possibilità intatte, soprattutto da un punto di vista fisico avrà una risposta positiva".

Liverpool campione, Leiva sui social: "Orgoglioso di essere Red!" - FOTO

Protti: “La Lazio sta facendo una grande stagione, difficile però riprendere 4 punti alla Juve”

TORNA ALLA HOMEPAGE