Milan, tentazione Ibrahimovic: può rientrare contro la Lazio

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a fare il suo ingresso a San Siro. Sarri dovrà fare a meno di Lazzari, recupera invece Luiz Felipe. Dall'altra parte del campo anche il Milan dovrà fare i conti con le assenze, soprattutto dopo la positivita al Covid di Giroud. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Zlatan Ibrahimovic è recuperato e tenta il suo Milan già contro la Lazio in quanto l’assenza dell'attaccante francese ha complicato i piani di Pioli e soprattutto perché Zlatan sta bene. Dopo l'intervento al ginocchio, la sua condizione logicamente non può essere ancora brillante ma a oggi non esistono controindicazioni a un eventuale impiego di Ibra.

IL PIANO - Pioli si confronterà con lui prima di decidere se schierarlo dall’inizio o a partita in corso. Il primo scenario è da sempre il più gradito per lo svedese. La strada della prudenza invece conduce a un avvio in panchina, con uno tra Rebic e Leao al centro dell’attacco con Ibra pronto a subentrare nella ripresa, per un tempo intero o uno spezzone di gara. Sarà una delle sfide più dure, ma Sarri è pronto a dire la sua.

