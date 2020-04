Olimpiadi a rischio anche nel 2021, Bach (CIO): "Un altro rinvio non è sostenibile"

Non solo gli Europei di calcio, anche le Olimpiadi da disputarsi in Giappone sono state rinviate al 2021 a causa dell'emergenza coronavirus. Una situazione che ormai accomuna buona parte del pianeta e che potrebbe trascinare i propri effetti anche sul prossimo anno: è per questo che il CEO del comitato organizzatore di Tokyo 2020 Toshiro Muto ha sollevato nei giorni scorsi l'interrogativo riguardante la possibilità dello svolgimento dei giochi olimpici nel 2021. Intervenuto ai microfoni del quotidiano tedesco Die Welt, il presidente del CIO Thomas Bach ha commentato: "I nostri partner giapponesi e il Primo Ministro mi hanno chiarito che il Giappone non può gestire un rinvio oltre la prossima estate. Non puoi posticipare tutto ciò indefinitamente come potresti con un torneo di tennis o una partita di calcio. Non esiste un piano di rinvio, ma sono molto fiducioso. L'OMS sostiene che la nostra scelta di rinviare tutto all'estate 2021 sia stata la migliore".

