PRIMAVERA | Lazio, Sana Fernandes torna protagonista: per Punzi è un'arma in più

RASSEGNA STAMPA - È risultato subito decisivo all'esordio e può continuare a fare la differenza. Nel match contro il Bologna, Sana Fernandes ha regalato alla Lazio Primavera la sua prima vittoria in campionato, realizzando la rete dell'1-0 finale che ha permesso alla squadra di Punzi di muovere la classifica dopo i primi due ko.

Il Corriere dello Sport sottolinea come, una volta rientrato dal prestito al Nac Breda, in Olanda, il portoghese fosse pronto a partire per una nuova esperienza. Tuttavia, come vi avevamo anticipato in esclusiva cinque giorni fa, considerando il blocco del mercato che ha limitato anche i baby biancocelesti, il club ha deciso di trattenerlo e riaggregarlo alla Primavera, con cui aveva giocato fino all'estate del 2024. Almeno fino a gennaio, quindi, Punzi potrà contare sul fondamentale apporto del classe 2006, dopodiché la Lazio deciderà se tenerlo fino a fine stagione o cederlo ancora a titolo temporaneo.

