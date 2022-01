Roma, il caso no vax tiene banco e Smalling finisce nel mirino dei social

Il caso dei calciatori no vax scuote la Serie A e soprattutto la Roma. Il Governo ha imposto la linea dura su chi ha deciso di non vaccinarsi e i calciatori che non si sottoporranno ciclo vaccinale non potranno più scendere in campo a partire dal 10 gennaio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei in casa giallorossa sia Josè Mouinho che alcuni componenti della squadra hanno fatto di tutto fino ad ora per convincere l'ormai famoso "Mister X" a cambiare idea senza però ottenere nessun risultato.

Per questo motivo la Roma continua a fare pressioni sul giocatore che potrebbe andare incontro anche a una riduzione dell'ingaggio come già accaduto ad alcuni componenti del Bayern Monaco Kimmich e Gnabry su tutti. Non è poi da escludere anche la possibilità che Tiago Pinto debba intervenire sul mercato per colmare l'assenza che si verrebbe a creare con la mancanza del titolare.

Per privacy l'identità del giallorosso in questione non è mai stata svelata anche se sui social i tifosi hanno lanciato una serie di appelli a Chris Smalling che ha minacciato querela contro coloro che continueranno ad accostare il suo nome al profilo del giocatore no vax.

Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta Origi: i dettagli

Calciomercato Lazio, avanza Burkardt ma tutto dipende da Muriqi

TORNA ALLA HOME