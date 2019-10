Roma, oggi Petrachi in Procura per il caso Dzeko: rischio squalifica per il ds

Non solo guai infortuni, la Roma deve preoccuparsi anche della giustizia sportiva. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, oggi il ds giallorosso Gianluca Petrachi - assistito dall'avvocato Antonio Conte - dovrà presentarsi in Procura Federale per essere ascoltato sul caso Dzeko. Nella conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan, Petrachi aveva ammesso di aver trattato il passaggio dell'attaccante bosniaco all'Inter "a maggio", quando ancora però era il ds del Torino, da cui si è liberato il 25 giugno. Ora rischia una squalifica.

