Serie A, ipotesi tamponi ogni 7 giorni. Inter e Atalanta rinviano la prima...

L'unica italiana rimasta in corsa nelle coppe europee è l'Inter, per tutte le altre la testa è già alla prossima stagione. La prima giornata di Serie A è fissata per il 19 settembre, anche se i nerazzurri di Conte e l'Atalanta (causa vacanze più brevi) potrebbero chiedere di rinviare le loro partite per poi recuperarle mercoledì 30. In questo caso inizierebbero dalla seconda giornata in programma il 26 e 27 settembre. Per quanto riguarda l'ultima giornata (da calendario il 13 maggio) la Lega non cederà alle richieste della Figc di anticipare al 16 maggio per concedere qualche giorno in più al ct Mancini nella preparazione dell'Europeo.

NUOVO PROTOCOLLO - La Figc ha inviato al Cts l'aggiornamento del protocllo per i professionisti in vista della prossima stagione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la speranza è di ottenere controlli ogni 7 giorni (e non più ogni 4, prima di tutte le partite) e meno invasivi per i calciatori. Quest'ultima procedura però non è stata ancora validata, motivo per cui la risposta potrebbe richiedere un po' più di tempo.

