Tennis, Internazionali a porte chiuse: arriva la decisione della Regione Lazio

Ieri pomeriggio la Regione Lazio e il Comitato Tecnico-Scientifico hanno comunicato a Federtennis e a Sport e Salute il proprio "no" al pubblico in occasione degli Internazionali d'Italia. Neanche mille spettatori potranno godersi da vicino l'importante torneo. La decisione contraddice persino l'attuale Dpcm, che autorizzava invece gli eventi fino a mille spettatori. In realtà, il parere era stato già scritto nella seduta del 31 agosto: "Il CTS raccomanda l'organizzazione dell'evento in modalità a porte chiuse, ferma restando la possibilità di rivalutare la situazione all'esito della rilevazione di indici epidemiologici più favorevoli". Ma la curva di contagio non ha aiutato e la Regione Lazio ha cancellato ogni dubbio: non ci si può discostare dal parere degli scienziati. Il piano 'extrasmall' prevedeva 6400 spettatori al giorno divisi in quattro "canalizzazioni", a fronte dei circa 224.360 totali dell'edizione 2019 del torneo, che avevano portato un incasso record di circa 13 milioni. Nella settimana che precederà gli Internazionali, saranno tuttavia diverse le riaperture sportive: le gare della Supercoppa di basket, la Formula 1 al Mugello e il Motomondiale.

