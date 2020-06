Torino, Ansaldi e Verdi ancora ai box: entrambi in dubbio per la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Ancora guai per il Torino che, dopo un avvio promettente, ha messo insieme una serie di risultati negativi che l'hanno risucchiata in zona pericolo. La squadra di Longo deve provare a fare più punti possibili alla ripartenza per evitare problemi e rischiare grosso nel finale di stagione. I granata, però, devono anche fare i conti con l'infermeria. Come sottolinea l'edizione odierna de La Stampa, Cristian Ansaldi continua ad allenarsi a singhiozzo per i consueti problemi al polpaccio. Il terzino è a rischio per le prime gare della stagione. Discorso diverso per Simone Verdi, fresco di lesione alla coscia sinistra. L'esterno sta svolgendo il protocollo di recupero e dovrebbe tornare in campo a inizio luglio. Sia Ansaldi che Verdi sono a forte rischio per la gara del 30 giugno tra Torino e Lazio, in cui Longo potrebbe dover rinunciare a entrambi. Possibile anche che i due possano essere aggregati per andare almeno in panchina, ma la sensazione è che difficilmente partiranno dal primo minuto. Mancano ancora tanti giorni al match contro le aquile e la speranza del club piemontese è che i due, che garantiscono tanta qualità, possano esssere arruolabili per la sfida di Torino.

