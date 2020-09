Lazio, esordio stagionale per l'Under 17: arriva un pari col Bologna

Esordio stagionale il 28 settembre per la Lazio Under 17 guidata da Marco Alboni. Al termine della sfida contro il Bologna terminata 1-1 in virtù delle reti di Crespi (17esimo, Lazio) e Armaroli (18esimo, Bologna), ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste sono intervenuti due dei protagonisti della gara.

QUARESIMA - "È stata una partita molto combattuta ed equilibrata. Nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni che potevamo sfruttare meglio, mentre nel secondo abbiamo cercato la via del gol, ma il Bologna si è difeso molto bene cercando di ripartire, alla fine un pareggio giusto”.

CRESPI - "Sapevamo che la gara sarebbe stata complicata perché il Bologna era reduce da un secondo posto nel corso dello scorso campionato. Siamo partiti bene e sono felice di aver segnato una rete che dedico alla mia squadra, alla quale tengo molto. Avremmo voluto portare a casa i tre punti, ma alla fine la gara è terminata in parità”.