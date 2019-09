Lazio, il programma del settore giovanile: big match per l'Under 17

Torna il weekend, tornano quindi anche le giovani aquile della Lazio che scenderanno in campo domenica 29 settembre per il 4° turno dei rispettivi campionati. In casa al Centro Sportivo Green Club giocherà solo l'Under 17 di Paolo Ruggeri che, alle 11:00, ospiterá i pari età della Juventus. Doppio appuntamento in terra genovese per Under 15 e Under 16. La compagine dei più piccoli, quella guidata da Tommaso Rocchi, giocherà contro il Genoa sempre alle ore 11:00 (il match andrà in scena al Campo Begato di Genova). Due ore più tardi, sullo stesso campo, toccherà poi alla squadra Under 16 di mister Marco Alboni contro i pari età rossoblu. Di seguito, ecco la lista delle 3 partite più nel dettaglio:

UNDER 17, 4ª giornata, All.: Paolo Ruggeri

LAZIO-JUVENTUS

Domenica 29 settembre ore 11:00, Centro Sportivo Green Club

UNDER 16, 4ª giornata, All.: Marco Alboni

GENOA-LAZIO

Domenica 29 settembre ore 13:00, Campo Begato 9 | via Felice Maritano, 20, Genova Bolzaneto

UNDER 15, 4ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

GENOA-LAZIO

Domenica 29 settembre ore 11:00, Campo Begato 9 | via Felice Maritano, 20, Genova Bolzaneto

