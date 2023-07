Lazio, Troise dice addio: "RIngrazio una persona in particolare!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Saluta la Lazio Antonio Troise. Il centrocampista classe 2005 era uno dei maggiori prospetti del settore giovanile biancoceleste, tanto che appena arrivato a Roma lo stesso Sarri lo convocò, nel 2021, in ritiro con la Prima Squadra. Pubblicando le foto più significative del suo percorso alla Lazio, Troise ha salutato tutti coloro che hanno preso parte alla sua avventura, con una menzione speciale per Mauro Bianchessi:

"Con oggi è arrivato il giorno dei saluti, dopo 4 lunghissimi anni finisce la mia avventura con la società @official_sslazio ,sono arrivato qui a Roma a soli 14 anni, in pratica un bambino, che lasciava prematuramente i suoi affetti e i suoi cari per l’amore per il calcio e tanti sogni nel cassetto, quattro anni intensi, tantissime soddisfazioni,e qualche momento buio…Infortuni ,pianti,notti insonni…Ma proprio questo momenti mi hanno fatto crescere sia come calciatore e sia come Uomo, ho conosciuto tantissime persone, ho stretto tante amicizie forti che porterò per sempre nel cuore vi ringrazio tutti, volevo ringraziare tutti i miei compagni di squadra con cui ho condiviso momenti bellissimi della mia vita sia dentro che fuori dal campo, volevo ringraziare ogni singolo Mister che mi ha accompagnato e insegnato qualcosa nel mio percorso di crescita, volevo ringraziare i TUTOR, i CUOCHI, gli AUTISTI, i CAMERIERI, i MAGAZZINIERI,i DIRIGENTI e la mia TUTOR (MAMMA) ELENA che hanno reso la mia vita più facile lontano da casa, volevo ringraziare il presidente CLAUDIO LOTITO per avermi dato la possibilità di vestire questi gloriosi colori, e infine volevo ringraziare il direttore MAURO BIANCHESSI per aver creduto in me dal primo giorno supportandomi soprattutto nei momenti bui… ringrazio ogni singola persona di questa gloriosa società".