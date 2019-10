PRIMAVERA - Lazio, pareggio in amichevole. In gol Russo e Zilli

Sosta del campionato per la prima squadra, ma anche per la Lazio Primavera di Leonardo Menichini. I biancocelesti avranno diverso tempo per preparare la sfida di campionato contro la capolista Atalanta, in programma il 18 ottobre alle 16. Nelle ultime ore è andata in scena un'amichevole contro il Città di Paliano, in cui Menichini ha avuto la possibilità di testare chi ha giocato meno. Nella sfida, terminata 2-2, i gol della Lazio portano la firma dei giovani attaccanti Zilli e Russo.

Pubblicato il 10/10 alle 17:15