PRIMAVERA - Lazio, tris al Toro all'esordio: Moro è di un'altra categoria e ne fa due

Esordio vincente per la Lazio Primavera di Leonardo Menichini che ne fa tre al Torino in trasferta conquistando i primi tre punti del suo campionato. Al "Goia" di Volpiano finisce 3-2 per i biancocelesti (come la prima della scorsa stagione 2-3 al Sassuolo) al termine di una gara convincente, giocata a sei mesi di distanza dall'ultima sfida ufficiale. Menichini dai suoi ottiene le risposte giuste, può essere soddisfatto della prestazione. Il Torino la sblocca subito con Portanova, ma la reazione della Lazio è immediata. Prima Raul Moro col piattone, poi Damiano Franco su rigore conquistato da Bertini dopo una splendida azione sempre di Moro. Nel secondo tempo i biancocelesti dominano e sfiorano il terzo gol trascinati dallo spagnolo, imprendibile per i difensori granata. Un giocatore di un'altra categoria che quest'anno può fare davvero la differenza e trascinare i suoi compagni. Il pareggio momentaneo di Guerini su punizione (inventata da Pederzoni) ha il sapore di beffa. La Lazio non ci sta e con le ultime forze si conquista il secondo penalty (grazie a un'iniziativa di Castigliani), stavolta trasformato da Moro. Il giudizio al termine dei primi 90 minuti è sicuramente positivo. Chiudere prima le partite e soffrire di meno sui calci piazzati le cose su cui lavorare. Prova di livello anche per il centrocampista Andrea Marino, designato da Menichini come capitano. Per lui è la prima volta con la fascia al braccio.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 1ª giornata

Torino - Lazio 2-3 (2' Portanova, 4' Raul Moro, 30' Franco rig., 79' Guerini, 87' Raul Moro rig.)

Lunedì 21 settembre 2020, ore 11:00

Campo Sportivo ‘Goia’, Volpiano (TO)



TORINO (3-4-2-1): Pirola; Mirabelli, Portanova, Celesia; Procopio, La Rotonda, Tesio, Siniega; Favale, Greco; Cancello. A disp.: Ighodalo, Aceto, Morra Bean, Dellavalle, Fimognari, Savini, Lovaglio, Guerini, Vianni, Ibrahimi. All.: Marcello Cottafava

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella, Pino (62' Pica), Franco, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu (77' Castigliani); Moro, Nimmermeer. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Migliorati, T. Marino, Ferrante, Marinacci, Tare. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Daniele Pederzoni (sez. di Rovereto).

Ass.: Renzullo – Landoni.

FINE SECONDO TEMPO

90'4 - Triplice fischio di Pederzoni! Finisce qui. La Lazio vince all'esordio.

90'+3 - Ultimi secondi. Giallo per Nimmermeer.

90'+2 - Lazio che fa scorrere secondi preziosi sul cronometro.

90' - 4 minuti di recupero.

89' - Ultimi cambi per il Torino: dentro Fimognari e Aceto per La Rotonda e Procopio

87' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! Non sbaglia Raul Moro dal dischetto. Pirola intuisce, ma il pallone è angolatissimo.

86' - Rigore per la Lazio!! Celesia stende il neo-entrato Castigliani. Pederzoni indica ancora il penalty.

83' - Adesso Lazio un po' sulle gambe. Si fa sentire lo stop lungo sei mesi.

79' - Pareggia il Torino con la punizione di Guerini. Furlanetto tocca ma il pallone finisce sotto l'incrocio. Che beffa per la Lazio.

78' - Primo giallo nella Lazio, ammonito ingiustamente Czyz. Punizione dal limite per il Toro.

77' - Fuori Shehu e dentro Castigliani nella Lazio.

77' - Iniziativa personale di Guerini in area e tiro rasoterra basso che termina sul fondo. Furlanetto aveva controllato.

76' - Fuori Greco e dentro Lovaglio nel Torino.

73' - Sempre Lazio in avanti. Solo i ragazzi di Menichini all'attacco.

68' - Grande punizione di Shehu, il pallone sfiora il secondo palo. Lazio vicinissima al terzo gol.

62' - Cambi da una parte e dall'altra: nella Lazio Pica prende il posto di Pino. Nel Torino dentro Vianni e Guerini al posto di Cancello e Favale.

61' - Colpo di testa di Siniega, ancora Furlanetto a dire di no.

60' - Si fa vedere davanti il Torino con Favale. Tiro a giro che Furlanetto deve mettere in corner con un grande intervento.

57' - Nimmermeer fa a sportellate e si invola di forza verso la porta, tiro ribattuto da Portanova, che salva.

55' - Portanova strattona Nimmermeer che si stava involando verso la porta. Errore di Pederzoni che non fischia. Sarebbe stato sacrosanto il secondo giallo.

49' - Lazio in pressing alla ricerca del terzo gol che sarebbe sicuramente meritato per quanto visto finora.

47' - Strepitoso Moro, i difensori del Torino non lo prendono mai. Va via ancora sul fondo e scarica su Czyz che calcia a botta sicura ma trova una deviazione che fa capitolare il pallone in corner.

46' - Si riparte al Goia

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Niente recupero, finisce il primo tempo.

43' - Disattenzione Lazio che favorisce l'inserimento in area di Favale. Il trequartista granata a tu per tu con Furlanetto spara sulla parte bassa della traversa.

41' - Raul Moro è imprendibile: si beve Mirabelli in dribbling vicino la linea di fondo poi mette al centro per Nimmermeer che prova ad indirizzare in porta ma trova la deviazione di Celesia.

39' - Si riaffaccia davanti il Torino. Cross dalla sinistra e tiro di Siniega che diventa pericoloso: Furlanetto smanaccia.

38' - Ancora Lazio pericolosa. Azione manovrata e ragionata che porta al tiro dal limite Bertini, pallone che si alza alla fine finendo di poco alto.

33' - Grande occasione per la Lazio per allungare. Azione di forza di Nimmermeer che si presenta davanti a Pirola, il tiro è potente ma non centra di pochissimo lo specchio.

30' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! Lucido e freddo, Franco calcia centrale battendo Pirola dal dischetto. Lazio in vantaggio.

29' - Rigore per la Lazio. Splendida giocata di Moro che serve Bertini in area. Il tiro del centrocampista si infrange sul braccio di Portanova. Pederzoni indica il dischetto e ammonisce il difensore granata.

24' - Tiro al volo di Tesio dal limite, Furlanetto blocca senza problemi.

22' - Buona iniziativa di Czyz che mette un cross morbido al centro per Shehu. Lo svizzero prova in girata al volo senza però trovare il pallone.

18' - Lazio in pressing e adesso padrona del campo. Doppio pericolo nell'area Torino, con Pirola che deve smanacciare un cross di Ndrecka che era diretto verso Nimmermeer.



14' - Fascia di capitano sul braccio di Andrea Marino per la prima volta

11' - Campo in pessime condizioni quello del centro sportivo di Goia, il pallone fatica a scorrere.

8' - Punizione per il Toro, Siniega tutto solo in area prova con un tiro cross a sorprendere tutti. Franco salva sulla linea.

4' - GOOOOOOOOLLL!! Cross basso di Shehu dalla destra, Raul Moro si inserisce perfettamente e col piattone batte Pirola.

2' - Subito in vantaggio il Torino: Denis Portanova di testa batte Furlanetto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Disattenzione difensiva di Pino.

1' - Si parte!

PRIMO TEMPO - Si riparte, la Lazio in casa del Torino chiude la prima giornata del Campionato Primavera 1 2020/2021. Menichini si affida a gran parte della formazione della scorsa stagione. Shehu dietro Moro e Nimmermeer davanti, l'unico volto nuovo è quello di Pino, difensore arrivato in estate dal Catania. Infortunato Adeagbo, Nasri non ha ancora ricevuto il transfer. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Torino-Lazio.

Pubblicato il 21 settembre