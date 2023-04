Primavera, Sanderra: "Serve umiltà. Qualcuno lì davanti si è sentito troppo sicuro"

Fonte: Lazio Style Channel

Al termine del match pareggiato in casa col Crotone, l'allenatore biancoceleste Stefano Sanderra ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo fatto la partita, fallito tante occasioni facili. La squadra ha giocato bene ma dovevamo essere più cinici. Sulle decisioni arbitrali non mi piace parlare, ma sicuramente potevamo evitare il rigore. La squadra ha sviluppato tanto gioco, loro non erano mai pericolosi ma il calcio è fatto così. Bisogna saper accettare il risultato anche quando non è meritato. Gonzalez aveva già giocato mezzala, ha buoni inserimenti.

Bisognava essere più lucidi. Oggi il nostro gioco è stato più tecnico e più aperto. Possono capitare certe partite, la prestazione è più che soddisfacente. Non guardiamo il vantaggio in classifica: abbiamo il test col Pescara e cercheremo di centrare il risultato pieno.

Non abbiamo mai permesso a loro di arrivare a concludere, Magro non ha fatto una parata, quindi al di là del rigore la prestazione è stata soddisfacente. Il Crotone ci ha affrontato bassi, con 5 giocatori tenuti in basso, avevamo poco spazio e in certe transizioni siamo riusciti ad arrivare in porta nel secondo tempo e là avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni.

La sosta destabilizza un po' quando vai bene. Dobbiamo avere grande umiltà, là davanti qualcuno si è sentito troppo sicuro, ma nel calcio non ci sono certezze. Daremo il massimo contro il Pescara. Siamo a buon punto ma dobbiamo completare l'opera":