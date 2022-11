SETTORE GIOVANILE | La Lazio batte la Roma: il derby U17 è biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Non sono ancora scesi in campo i grandi, ma i baby hanno già dato una grandissima risposta in campo. La Lazio Under 17 si è resa protagonista di un'impresa sulla Roma Under 17 trionfando per 3-1 nel derby della Capitale nella 9° giornata di campionato. Grande successo quello dei biancocelesti che sono andati a segno in una giornata così importante per la città con le reti di Sessa, Gelli e Marinaj. A nulla è servito il gol dei giallorossi trovata al 33' del secondo tempo con Mlkar, il derby era già biancoceleste. Adesso i piccoli lasciano la palla in mano, o meglio, tra i piedi alla squadra di Maurizio Sarri che è chiamata all'onore e alla vittoria contro gli uomini di Mourinho. I tifosi vogliono festeggiare con una doppietta nella stracittadina.