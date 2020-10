Calciomercato Lazio, Alia nel mirino dell'Arezzo: i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l'Arezzo avrebbe messo nel mirino per la porta il classe 2000 Marco Alia, attualmente terzo portiere biancoceleste. A causa delle difficoltà riscontrate nella trattativa per Brancolini, portiere della Fiorentina classe 2001, i toscani sembrerebbero puntare sul giovane talento della Lazio. Chissà se con l'arrivo in porta di Pereira, che oggi ha svolto le visite mediche in Paideia, i capitolini non aprano alla cessione di Alia in Serie C.

