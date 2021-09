Calciomercato Lazio, da Mustafi a David Luiz: quante occasioni tra gli svincolati!

Il calciomercato ha chiuso i battenti ma non del tutto. Se infatti non si possono più operare operazione in entrata e in uscita le società che ancora non hanno completato la loro rosa possono attingere dal mercato degli svincolati che quest'anno è più ricco che mai. Sono tanti infatti i giocatori rimasti senza squadra che potrebbero far comodo a molte squadre, Lazio compresa. Solo per fare qualche nome Dazid Luiz è uno svincolato di lusso così come l'ex Torino N'koulou e lo stesso Ribery. ll francese era stato accostato anche ai biancocelesti in questa sessione di mercato ma alla fine Lotito e Tare hanno deciso di puntare su Zaccagni. Non solo, in orbita biancoceleste si è parlato e molto anche di Mustafi, ex Schalke, che potrebbe andare a rimpolpare il reparto difensivo.

Tutti i calciatori svincolati:

Difensori: N'koulou, David Luiz, Eliaquim Mangala, Shkodran Mustafi, Rodrigo Ely, Mateo Musacchio, Kwadwo Asamoah.

Centrocampisti: Clement Grenier, Gaston Ramirez, Olivier Ntcham, Hatem Ben Arfa, Jack Wilshere, Marko Marin, Javier Pastore, Senad Lulic.

Attaccanti: Franck Ribery, Sebastian Giovinco, Daniel Sturridge, Wilfried Bony, Kevin Mirallas, Andy Carrol, Fernando Llorente, Carlos Tevez, Graziano Pellè.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Sarri e un mercato diverso: ora apriamo le porte alla bellezza

Calciomercato Lazio, ecco tutti gli affari in entrata e in uscita della sessione estiva