Calciomercato Lazio | Greenwood, aumenta la fiducia. E il giocatore...

CALCIOMERCATO LAZIO - La sollevazione popolare, il comunicato dei gruppi ultras e la petizione dei tifosi comuni, ma anche le parole di fuoco del sindaco di Marsiglia, nessuno sembra volere Mason Greenwood nel sud della Francia. Se non Roberto De Zerbi e Pablo Longoria. Un muro di no, quello alzato dalle diverse anime della città francese, che ha indotto il giocatore e il suo entourage a riflettere. Vero che Manchester United e OM hanno un’intesa sulla base di circa 30 milioni e percentuale sulla futura rivendita, ma Greenwood per ora non ha dato l’ok al trasferimento in Ligue 1. La situazione è in evoluzione, va monitorata di ora in ora, può ancora succedere di tutto. La Lazio resta in corsa, a Formello nutrono fiducia sulla possibilità d’arrivare al calciatore inglese, anche perché Greenwood preferirebbe sbarcare a Roma. Non ha mai detto no all’OM, ma è evidente che il caos che s’è scatenato nelle ultime ore fa pendere la bilancia a favore della Lazio. Fosse per Greenwood, insomma, la scelta sarebbe già fatta. Ora Lotito deve superare la concorrenza del Marsiglia e convincere lo United, un aiuto potrebbe arrivare dall’addio di Immobile e dal risparmio sull’ingaggio lordo di Ciro. A Formello credono ancora di poter arrivare a Greenwood, c’era cauto ottimismo anche ieri, quando dall’Inghilterra sono rimbalzate le notizie di un accordo tra United e Marsiglia. Ma l’onda di indignazione di tifosi e politica ha spinto Greenwood a riflettere e rimesso la Lazio ampiamente in corsa.

Pubblicato il 10-07