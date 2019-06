Calciomercato Lazio: idea Koopmeiners per il centrocampo

Il primo tassello è stato messo a punto: Simone Inzaghi resterà sulla panchina della Lazio. Si va avanti con lui, che indicherà alcuni profili per il calciomercato estivo. Uno di questi è quello di Baselli del Torino, una trattativa non semplice da sviluppare per diverse motivazioni. Nel frattempo Igli Tare, come di consueto, si guarda intorno, non solo in Italia. Il nome nuovo per il centrocampo, come riporta 'Il Messaggero', è quello di Teun Koopmeiners, calciatore olandese dell'AZ Alkmaar. Nonostante la giovanissima età (classe 1998) Koopmeiners è già nel giro della prima squadra con la quale ha esordito nel 2017 e si è messo in mostra nell'ultima stagione.

