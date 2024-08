Calciomercato Lazio | Lione, Cherki è fuori rosa! Adesso...

CALCIOMERCATO LAZIO - Si infittisce a Lione il caso Cherki. L'attaccante classe 2003 ormai non è più nei piani del club francese che, come annunciato dal diesse Friio, ha intenzione di venderlo in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da L'Equipe, inoltre, il calciatore potrebbe non scendere più in campo con la sua squadra e si allenerà separatamente rispetto a tutti i suoi compagni. Il franco-algerino ha ancora un contratto fino al giugno 2025, ma ha le valigie in mano. Su di lui da qualche settimana è spuntato l'interesse della Lazio, sempre a caccia di un ultimo colpo. Attenzione però anche al Crystal Palace e al Fulham in Premier League