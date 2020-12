Serie A, la Juve passeggia al Tardini: Parma stracciato con un netto 4-0

Partita senza storia quella tra Parma e Juventus al Tardini. L'anticipo serale del sabato della 13ª giornata di Serie A ha visto la "Vecchia Signora" letteralmente passeggiare al Tardini. 4-0 il risultato finale in favore dei bianconeri con i gol di Kulusewski, Ronaldo (autore di una doppietta) e Morata. Con questa vittoria Pirlo si porta momentaneamente a pari punti con l'Inter, 27, e a -1 dalla vetta occupata dal Milan, in attesa dei match di domani. Parma che resta fermo a quota 12 e torna a perdere dopo 4 partite in cui aveva ottenuto 1 vittoria e 3 pareggi.