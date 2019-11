Serie A, Milan - Napoli pareggio con gol: a Lozano risponde Bonaventura

Milan - Napoli è la seconda partita andata in scena in questo sabato di Serie A. I rossoneri di Pioli alla ricerca disperata di un risultato positivo, dopo le buone prestazioni offerte nelle ultime partite. Infatti Piatek e compagni partono bene, anche se il match si rivela molto combattuto a centrocampo con tanti errori da una parte e dall’altra. Al minuto 24’ però passa in vantaggio il Napoli: Insigne spara il pallone sulla traversa, abile Lozano a fiondarsi sul pallone e insaccare di testa. Risponde subito il Milan con un ritrovato Bonaventura: il rossonero prende palla al limite dell’area e scarica una bordata su cui Meret non può nulla. La gara rimane in sostanziale equilibrio, nel secondo tempo da segnalare l'ammonizione per simulazione di Elmas. Il giocatore del Napoli entra in area e cade sull'uscita di Donnarumma: l'arbitro Orsato fischia punizione per i rossoneri ed estrae il giallo per il numero 12. Entrambe le compagini provano a trovare il vantaggio, senza riuscirci. Termina 1 a 1 il match a San Siro.

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE