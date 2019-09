Spal - Lazio, l'arbitro della gara: i precedenti con i biancocelesti

Si riparte, questa volta per davvero. Dopo l'antipasto delle prime due giornate di Serie A - e che antipasto, con il derby alla seconda - la Lazio ricomincia la propria corsa da Ferrara. Oggi l'AIA, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per il 3° turno del campionato di Serie A 2019/2020. Spal - Lazio andrà in scena domenica 15 settembre alle ore 15:00, e ad arbitrare il match sarà Gianpaolo Calvarese. Schenone e Bresmes saranno gli assistenti, mentre Ghersini è stato designato come IV uomo. Aureliano sarà al monitor del Var, al suo fianco - come A.V.A.R. - siederà Di Iorio.

I PRECEDENTI CON LA LAZIO - Con la partita di Ferrara, la Lazio diventerà la squadra più arbitrata in assoluto da Calvarese insieme a Cittadella ed Empoli. Quello di domenica sarà infatti il 19° incontro dei biancocelesti guidato dal fischietto di Teramo, e i 18 precedenti sorridono alla squadra di Inzaghi: 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, di cui però una risale all'ultimo match in cui Calvarese ha diretto la Lazio (Lazio - Atalanta 1-3 dello scorso 5 maggio). La sfida contro la Spal sarà per lui il secondo match arbitrato in Serie A quest'anno (125esimo in assoluto), il primo della sua stagione è stato Roma - Genoa 3-3. Con Calvarese c'è, però, anche un precedente sgradevole per un episodio extra-campo: Il 23 dicembre 2017, in occasione di Lazio-Crotone, il teramano ha rifiutato il gagliardetto biancoceleste che la società offre agli arbitri al termine di ogni partita. Il motivo risiedeva nelle forti polemiche scatenate dall'ambiente laziale a seguito di Lazio - Torino 1-3 dell'11 dicembre, una delle pagine arbitrali più clamorose di quella stagione, per cui il suo collega Giacomelli era stato temporaneamente fermato. Di seguito, tutte le designazioni della terza giornata:



BRESCIA - BOLOGNA Domenica 15/09 h. 15.00

ROCCHI

BACCINI – PAGNOTTA

IV: MASSIMI

VAR: PICCININI

AVAR: GALETTO



FIORENTINA - JUVENTUS Sabato 14/09 h. 15.00

IRRATI

PRETI – PASSERI

IV: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LO CICERO



GENOA - ATALANTA Domenica 15/09 h. 12.30

FABBRI

ALASSIO – SANTORO

IV: PAIRETTO

VAR: MARESCA

AVAR: DI VUOLO



H. VERONA - MILAN Domenica 15/09 h. 20.45

MANGANIELLO

DE MEO – VALERIANI

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN



INTER – UDINESE Sabato 14/09 h. 20.45

MARIANI

LIBERTI – CECCONI

IV: ABISSO

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO



NAPOLI - SAMPDORIA Sabato 14/09 h. 18.00

LA PENNA

PAGANESSI – PRENNA

IV: MARINI

VAR: BANTI

AVAR: COSTANZO



PARMA - CAGLIARI Domenica 15/09 h. 15.00

PASQUA

GIALLATINI – SCATRAGLI

IV: SERRA

VAR: DOVERI

AVAR: DEL GIOVANE



ROMA - SASSUOLO Domenica 15/09 h. 18.00

CHIFFI

PERETTI – VIVENZI

IV: SACCHI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: TOLFO



SPAL - LAZIO Domenica 15/09 h 15.00

CALVARESE

SCHENONE – BRESMES

IV: GHERSINI

VAR: AURELIANO

AVAR: DI IORIO



TORINO - LECCE Lunedì 16/09 h. 20.45

GIUA

RANGHETTI – IMPERIALE

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA

Pubblicato il 12/09/2019 alle ore 11.15.