Angelozzi: "Ibrahimovic? Brava Lazio, porterà qualità e gol. Vi racconto tutto su di lui"

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - "Se la Lazio lo ha preso come mi dice, ha fatto un colpo fantastico. Ibrahimovic ha tutto per diventare un campione". Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone, conosce meglio di tutti Arijon Ibrahimovic che è pronto a essere il primo acquisto della Lazio nella sessione invernale del calciomercato. I biancocelesti sono vicini al ragazzo che arriva dal Bayern Monaco (CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE E QUI PER GLI ALTRI POSSIBILI COLPI) e per scoprirlo meglio abbiamo contattato il dirigente che lo ha avuto nella passata stagione. Il 19enne di Norimberga ha fatto molto bene a Frosinone, ma la retrocessione dei ciociari non ha permesso ai gialloblu di riscattare il suo cartellino.

Angelozzi, raggiunto in esclusiva dalla nostra redazione, è convinto delle qualità del calciatore : "Io stravedo per lui. Ho un debole calcistico che non riesco a spiegare a parole. Ha qualità, temperamento, forza e guizzi. Noi abbiamo fatto di tutto per portarlo a Frosinone lo scorso anno e la sua volontà è stata determinante. Dopo una call con noi ce lo siamo ritrovati in Italia per forzare la mano e venire in Serie A. Lo seguivo da tempo, ma i tedeschi inizialmente non volevano cederlo. Poi alla fine siamo arrivati a un accordo grazie soprattutto a lui". I bavaresi, infatti, preferivano tenerlo un altro anno prima di cederlo in prestito, ma la volontà del calciatore di provare una nuova esperienza ha fatto la differenza e così Arijon è sbarcato in Serie A: "Quando è arrivato non aveva nemmeno la patente. Ha iniziato fortissimo, poi ha avuto un lieve calo dovuto anche alla giovane età. Per la prima volta si trovava lontano da casa in un paese non suo, a metà stagione ha un po' tentennato ma poi si è rimesso nei binari. Si parla di lui bene da sempre e due anni fa era considerato il secondo miglior 2005 d'Europa per farvi capire che tipo di giocatore è".

Angelozzi ne parla con grande ammirazione: "Noi avevamo il diritto di riscatto retrocedendo non abbiamo potuto prenderlo. Il Bayern Monaco ci credeva molto e non è un caso che abbia esordito in Champions. Lui è un giocatore straordinario e ha tutte le qualità per diventare un campione, ma ovviamente dipende da lui. Lo scorso anno ci ha fatto vincere delle partite e pur giocando con gente come Soule e Kaio Jorge secondo me lui ha quel qualcosa in più. Ha segnato e fatto vincere sia in campionato che in Coppa Italia a nemmeno 18 anni, questo per far capire del tipo di giocatore di cui stiamo parlando".

Ma tatticamente che tipo di giocatore è Ibrahimovic e dove può giocare? Angelozzi è sicuro: "Intanto è uno che ha talento, porta gol e assist e queste cose in una squadra sono fondamentali. Per come gioca la Lazio è sicuramente uno che può ricoprire i tre ruoli dietro la punta nel 4-2-3-1. Se invece dovesse giocare nel 4-3-3 può essere una mezz'ala d'inserimento sia a destra che a sinistra. Può fare quel lavoro che fa Vecino che si inserisce in area per fare densità negli ultimi sedici metri avversari".

Ibrahimovic sembra l'uomo giusto per la Lazio e Angelozzi applaude l'operazione: "Mi ripeto, ma perché è veramente il centro della situazione: Arijon ha tutto per diventare un campione ma dipende da lui. Bisogna fare i complimenti a Fabiani che zitto zitto ha preso un giovane di grande prospettiva con Baroni che è un allenatore che sa lavorare con i giovani. Sono contento sia per il ragazzo che per la Lazio. Complimenti davvero. Un colpo importante che può essere un vero asso nella manica tirato fuori dal dirigente della Lazio". L'altro nome emerso è quello di Fazzini per cui l'Empoli ha fatto muro: "Altro giocatore molto interessante, un po' più grande e con più esperienza. Ibrahimovic dal canto suo secondo me ha più qualità. Non conosco bene le operazioni, ma se la Lazio ha fatto questa scelta vuol dire che la ritiene la più adatta alla sua rosa. Cosa avrei fatto io? Probabilmente lo stesso, ma perché, come ripeto, ho proprio un debole calcistico per Ibra".

