Calciomercato Lazio | Ibrahimovic chiude il mercato? Ecco la situazione

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è a un passo da Arijon Ibrahimovic, centrocampista del Bayern Monaco, classe 2005, diciannove anni compiuti lo scorso 11 dicembre. Ibrahimovic è passato dal Frosinone, è stato in prestito nella scorsa stagione, si ispira a Goretzka: «Leon per me è un modello, ho avuto molto a che fare con lui, mi ha dato tanti consigli. Mi piace giocare come numero 10 o numero 8, ma con le giovanili ho fatto anche l’esterno e il centravanti», aveva detto presentandosi al club gialloazzurro. Arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a poco meno di 10 milioni di euro. È un prospetto sul quale la Lazio ha deciso di investire, un giocatore che Fabiani monitorava da tempo, in questa stagione s’è affacciato in prima squadra al Bayern, ha esordito in Champions League, ha messo insieme anche minuti in Bundesliga e in Coppa di Germania. L’arrivo di Ibrahimovic, ormai quasi definito, mancano solo i dettagli, non chiude però il mercato della Lazio. Da Formello fanno sapere che la società rimane pronta a cogliere altre occasioni, anche se ora si lavora sulle uscite, per cercare di liberare risorse e sbloccare l’indice di liquidità. In uscita restano Basic, Hysaj e Castrovilli.

USCITE - L’ex Fiorentina non ha giocato nemmeno contro il Como, con il centrocampo in piena emergenza, segno che Baroni non lo considera prioritario nel proprio progetto tecnico. Su Castrovilli sono aperte riflessioni, la Lazio spera si faccia avanti qualcuno, difficile al momento immaginare un taglio dalla lista e che Lotito paghi quasi un milione di euro d’ingaggio a vuoto. Motivo per il quale Basic non è andato in Spagna: il presidente non vuole contribuire a pagare l’ingaggio del croato da 1,4 milioni a stagione. Servono le uscite, per questo la Lazio spera di accelerare nei prossimi giorni per gli addii dei giocatori in esubero, a meno che nel frattempo non arrivino offerte ritenute allettanti per qualche titolare o per giocatori comunque dentro il progetto. Isaksen piace al Celtic, ma non sono arrivate offerte e il giocatore comunque non sarebbe convinto di andare in Scozia. Il mercato della Lazio - ed è questa la notizia - non si chiude con Ibrahimovic, la società rimane attiva, pronta a regalare a Baroni un altro centrocampista (ma occhio anche alla difesa), per dare respiro a Guendouzi e Rovella, costretti agli straordinari dall'infortunio di Vecino (ne avrà almeno per un altro mese). Tra uscite ed entrate, da qui a inizio febbraio sono attesi nuovi movimenti.

