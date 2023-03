Gli Altri Laziali, Furlanetto supereroe! Delusione Raul Moro, torna Rossi

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria, di questi in tre (Escalante, Durmisi e Raul Moro) hanno cambiato maglia nel mercato di gennaio. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Akpa Akpro (Empoli), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Escalante (Cadice), Raul Moro (Real Oviedo), Durmisi (Tenerife), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) e AKPA AKPRO (Empoli) - Vista la sosta nazionali non è scesa in campo la Serie A. Acerbi, però, è stato impegnato con l'Italia giocando la prima partita contro l'Inghilterra, persa per 1-2 al Maradona.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Si è fermata anche la Serie B in questo weekend. Cicerelli, dopo l'infortunio contro il Cagliari, sarà da valutare per la sfida di domani tra la Reggina e il Genoa.

SERIE C -

ARMINI (Potenza) - Bella vittoria del Potenza, per 5-2, in casa contro la Juve Stabia. Armini non rientra tra i convocati a causa di un infortunio che lo ha costretto a godersi il match sugli spalti, prima di rientrare a Formello. (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)

NOVELLA (Picerno) - Termina a reti bianche tra il Picerno e il Gelbison in Basilicata. Novella parte ancora una volta tra i titolari, ma viene sostituito al 72'. A quattro giornate dalla fine la squadra lucana si trova al quarto posto in classifica, in zona playoff.

ROSSI (Monterosi) - Vince il Monterosi 1-2 sul campo del Foggia. Le belle notizie per mister Menichini sono, però, due: la vittoria e il ritorno tra i convocati di Alessandro Rossi. L'attaccante rivede il campo, seppur dalla panchina, dopo 5 mesi dall'infortunio.

MARINO (Fidelis Andria) - Partita emozionante tra i padroni di casa del Giugliano e la Fidelis Andria, terminata 4-3 per la squadra lombarda. Marino, questa volta, non rientra tra i convocati per infortunio.

LOMBARDI (Triestina) - Se da una parte rientra Rossi, dall'altra Lombardi, l'altro lungodegente, è ancora escluso dai convocati della Triestina nel pareggio a reti bianche sul campo del Lecco. I veneti rischiano la retrocessione in Serie D, essendo alla 34° giornata (su 38) in penultima posizione.

FURLANETTO (Renate) - Nessuno svegli Furlanetto! Se il suo Renate ha vinto per 2-0 contro il Padova, gran parte del merito è del portiere in prestito dalla Lazio che, con le sue parate e il rigore neutralizzato, ha mantenuto inviolata la rete per la seconda partita consecutiva. Sarà valsa la pena attendere un anno per questi momenti? Chissà, intanto Alessio se li gode.

LA LIGA

ESCALANTE (Cadice) - Non scende in campo la Serie A e neanche la Liga per la sosta nazionali. Escalante ha sfruttati l'occasione per proseguire il recupero dall'infortunio accusato la scorsa settimana. (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)

SECUNDA DIVISION

RAUL MORO (Real Oviedo) - Sconfitta nei minuti finali per il Real Oviedo sul campo del Granada. Il tecnico Diaz si affida a Raul Moro solo all'86', quando il risultato è ancora sullo 0-0.

DURMISI (Tenerife) - Perde di misura il Tenerife sul campo dell'Alaves. Gli isolani ancora una volta sono costretti a lasciare a casa Durmisi per infortunio.

JONY (Sporting Gijon) - Secondo pareggio consecutivo, stavolta per 1-1 sul campo del Las Palmas, per lo Sporting Gijon che, nel corso dei 90', non si affida a Jony che non rientra neanche tra i convocati.

1. LIGA

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Si ferma la Fortuna Liga, così come la FNL, campionato delle riserve a cui è stato relegato Kamenovic dopo una sola presenza con la Prima Squadra.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Non è sceso in campo il San Paolo questo weekend. La prossima partita del club dove milita Andre Anderson, infortunato, è in programma il prossimo 16 aprile.