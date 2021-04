Lazio, Radu e l'aneddoto sul nome: "Stefan o Daniel? Ecco cosa preferisco" - VD

Da poco Stefan Radu ha risciritto la storia della Lazio diventando il giocatore con più presenze (superato Favalli, scalato al secondo posto con 402 apparizioni). Dopo i premi ricevuti in settimana, il difensore ha rilasciato una lunga intervista che andrà in onda domani su Facebook. Sui canali social del club è stata pubblicata una breve anticipazione rivelando un aneddoto sul nome: "Come mi dovete chiamare? Non lo so, come vi resta più semplice. In Italia tutti mi chiamano Stefan, mentre in Romania tutti Daniel".

Pubblicato 08/04/21