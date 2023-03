Bologna 0-0 Lazio, le pagelle dei quotidiani: che indecisione su Casale

David Moyes, tecnico del West Ham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'AEK Larnaca, gara...

Le maglie, a livello giovanile, le ha vestite entrambe: sia quella dell'AZ Alkmaar, sia quella della Lazio. In Primavera...

PROVEDEL 6,5: Un altro clean sheet, una garanzia per la difesa che si fida ciecamente delle sue qualità. Attentissimo...